Статья на тему "субсидии на оплату коммунальных услуг"

$15
КопирайтингЗавершен5 заявок157 просмотров
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Здравствуйте, задание очень простое: написать статью (копирайт) на тему "субсидии на оплату коммунальных услуг" с использованием ключевых слов (вышлем исполнителю) на несколько тысяч символов (примерный объем тоже в личной переписке).

Требования:

Интересный стиль изложения БЕЗ ошибок (грамматических, стилистических, фактических)

Статья также должна быть уникальной (по ETXT (от 90%) и text.ru (от 70%)).

С нас: быстрая оплата по ставке 70 рублей/1000 симв. без пробелов

P.S.: вы сами должны разбираться в теме, поскольку у нас строгая модерация - статья будет размещена на крупном новостном портале

9 лет назад
Slando10
Алексей 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
girlaloud
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$8
2 дня
Татьяна пишет отличные тексты, довольно оперативно, можно также указать стиль изложения, сотрудничеством доволен.
Спасибо за четкую постановку задачи и оперативную оплату. Рекомендую!
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