Написать 20 статей по 2000 знаков

КопирайтингЗавершен50 заявок454 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 20 статей по 2000 знаков с пробелами по тематике инкубации яиц

9 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Lerija
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$30
5 дней
Спасибо Валерии за работу. Комфортное сотрудничество, четкое выполнение - рекомендую.
Очень приятное сотрудничество. Рекомендую Ирину как ответственного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Копирайт

    $10

    Нужен оригинальный SEO-текст, 1500-2000 символов. ТЗ предоставлю. Текст должен быть оригинальным 100%. Не рерайт. Тема: пластиковые стулья на металлокаркасе.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Описание компании

    Надо написать про компанию(тема, вид деятельности, услуги, портфолио и т.д.) для буклета, до 2-х страниц. Тема компании ИТ в сфере спорта. ПОНИМАНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт статей для женского журнала

    Здравствуйте! Требуется cделать рерайт статей для женского интернет журнала. Объем работы: 112 статей от 1 до 2 тыс зн. Бюджет: 1120 грн. Оплата на карту ПриватБанка. Оставляйте контакты для связи. С уважением, Елена!

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшая помощь с английским

    Добрый день Требуется небольшая помощь по английскому языку - составить письмо на несколько предложений, без ошибок с точки зрения англоязычного населения США. Работа на 5-7 минут

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Большой заказ для копирайтера.

    $300

    Ищем копирайтера для наполнения магазина дилера Yamaha - мотоциклы, скутеры, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, подвесные моторы, запчасти. Всего около 300 страниц, 1000-1500 збп на каждую, уникальность от 93% по адвего, 50р. за тысячу. Исполнитель будет выбран ТОЛЬКО ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание комментариев.

    $150

    День добрый. Ищем специалистов для написания комментариев. Электротехническая тематика всего необходимо 2200 комментов. Стоимость одно 1,5р. по 100 штук в день. Объем от 75 символов, уникальность от 95%. Осмысленные комментарии по теме статьи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты по жилищному обеспечению военнослужащих

    Здравствуйте! Требуется подготовка нескольких текстов по жилищному обеспечению военнослужащих, а именно жилищная субсидия, военная ипотека, пенсионеры и т.д. P.S. Исполнителей, не знакомых с нормами и практикой применения Российского законодательства в данной сфере, просьба не беспокоить. Тематика серьезная ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей на тему полости рта

    Здравствуйте уважаемые исполнители, есть интересная работа на тему чистящих средств, ополаскивателей и отбеливающих средств для зубов. Нужны хорошие и живые тексты. Оплата 50% перед началом работы и 50% после окончания и сдачи проекта. Требуется: 1. Ответственность. 2. Порядочность. 3. ...

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад