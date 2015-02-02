Рерайт статей для женского журнала

Необходимо написать/рерайт 78 текстов для сайта (аренда строительного инструмента) Темы и требования к ним во вложении. Оплата через ЯД, частями. Жду предложений по цене и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется cделать рерайт статей для женского интернет журнала.
Объем работы: 112 статей от 1 до 2 тыс зн.
Бюджет: 1120 грн. Оплата на карту ПриватБанка.
Оставляйте контакты для связи.
С уважением, Елена!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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