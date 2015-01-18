Написание и размещение "продающего" текста

КопирайтингЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Ищем человека: способного грамотно излагать свои мысли (создавать продающий текст) и способного подобрать нужную площадку для размещения материала.

Необходимо:

1) Составить 3 небольших продающих текста по нашему товару (буквально по 5-9 предложений).

2) Подобрать 10-12 площадок (сайт, форум, блог) по нашим критериям (возраст посетителей, сфера деятельности)

3) Разместить на площадках информацию.

4) Разместить информацию в 10 сообществах в ВК и Одноклассниках.

От Вас хотим услышать сроки и цену (оплата только в рублях).

Предпочтение отдаем кандидатам у которых есть опыт в написании продающего текста (ссылка на портфолио обязательна).

9 лет назад
roman_golubev
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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