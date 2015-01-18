Написание и размещение "продающего" текста

Ищу копирайтера для длительного сотрудничества, который мог бы писать интересные, полезные и информативные тексты на тему ремонта балконов и лоджий. Портфолио обязательно. Указывайте свои расценки за 1000 символов без пробела.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека: способного грамотно излагать свои мысли (создавать продающий текст) и способного подобрать нужную площадку для размещения материала.
Необходимо:
1) Составить 3 небольших продающих текста по нашему товару (буквально по 5-9 предложений).
2) Подобрать 10-12 площадок (сайт, форум, блог) по нашим критериям (возраст посетителей, сфера деятельности)
3) Разместить на площадках информацию.
4) Разместить информацию в 10 сообществах в ВК и Одноклассниках.
От Вас хотим услышать сроки и цену (оплата только в рублях).
Предпочтение отдаем кандидатам у которых есть опыт в написании продающего текста (ссылка на портфолио обязательна).
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