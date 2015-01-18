Автор на постоянку на детский сайт

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Писать статьи нужно для детского сайта, который будут читать будущие родители, беременные мамы, а также те у кого маленький ребенок. Должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы выше перечисленной категории. И эти статьи должны помогать им решать их первые трудности в воспитании ребенка и ухода за ним.

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