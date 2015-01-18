Автор на постоянку на детский сайт

Доброе утро. Как Вы уже успели прочитать в названии, нужно написать текст. В видео-курсе будет введение. Вот это введение и нужно написать. Тема: "Выбор CMS системы для создания сайта". Нужно разжевать, что такое CMS. P.S.: Так же мне не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В первую очередь Вам должна быть интересна эта тема.
Желательно наличие медицинского образования по направлению педиатр (+10% к оплате).
Быть на связи
Готовыми писать минимум 4000 символов в день.
Писать статьи нужно для детского сайта, который будут читать будущие родители, беременные мамы, а также те у кого маленький ребенок. Должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы выше перечисленной категории. И эти статьи должны помогать им решать их первые трудности в воспитании ребенка и ухода за ним.
Стоимость: 1000 символов = 45 руб.
Внимательно перечитайте ТЗ, только потом подавайте заявку
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно несколько статей об окнах и дверях. Цена за 1000 знаков - 40 рублей. Не рерайт. При успешном сотрудничестве будут и другие заказы.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно написать 100 текстов для гороскопа по шаблону. Каждый гороскоп 800-1200 символов. Гороскоп ориентирован на азартные игры. Просьба указать сразу цена за 1 текст гороскопа или за все задание. Спасибо.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Необходимо пополнить сайт уникальным контентом. Нужны статьи на след тему: 1. Почему сумка из натуральной кожи лучше чем из искусственной или экокожи 2. Как выбрать сумку 3.С чем носить сумку красного/серого/малинового и пр. цвета 4.сколько сумок необходимо иметь в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для моего сайта, необходимо регулярно писать уникальный текст. На темы, связанные с бизнессом и разработкой сайтов и интернетом. Оставляйте заявки кто готов эти заниматься.Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер, копирайтеры! Нужны две статьи на английском (тематика - SMM), 450-600 слов каждая. Срок - ближайшее время. Возможно по 1 исполнителю на статью или команда. Прошу сразу указывать цену за 300 слов. Хороший английский is a must, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер на сайт http://elenamarko.com.ua/... Писать статьи для сайта в блог цена договорная!Копирайтинг47 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуются качественные тексты для сайта оптовой компании производителя и импортера кухонной посуды (описания товаров, категорий, статьи). Знание тематики и наличие портфолио (аналогичных примеров) обязательно! Техническое задание и требования к текстам предоставляются. Оплата 70 руб./1000 збп на ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужно написать 15 СЕОстатей, а то и больше, для блога, тематика "Подарки" Требования: качество, уникальность 95+, проверка по абзацамКопирайтинг42 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу копирайтера для написания статьи на детскую тематику. Желательно наличии своего ребенка о опыта материнства. Оплата договорная через БС за каждую статью. Уникальность выше 95 %, проверка через адвего в режиме глубокая проверка. Длинна 3000 знаков и более.Копирайтинг58 заявокЗакрыт9 лет назад