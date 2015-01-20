Нужно написать немного текста для видео-курса

Доброе утро.

Как Вы уже успели прочитать в названии, нужно написать текст.

В видео-курсе будет введение. Вот это введение и нужно написать.

Тема: "Выбор CMS системы для создания сайта". Нужно разжевать, что такое CMS.

P.S.: Так же мне не нравится название (я его просто написал от фонаря). Хотелось бы, что бы название было яркое, что бы человек прочитал и ему захотелось зайти и посмотреть данный курс.

Просьба: Пишите сразу же цены.