Нужно написать немного текста для видео-курса

Нужно несколько статей об окнах и дверях. Цена за 1000 знаков - 40 рублей. Не рерайт. При успешном сотрудничестве будут и другие заказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро.
Как Вы уже успели прочитать в названии, нужно написать текст.
В видео-курсе будет введение. Вот это введение и нужно написать.
Тема: "Выбор CMS системы для создания сайта". Нужно разжевать, что такое CMS.
P.S.: Так же мне не нравится название (я его просто написал от фонаря). Хотелось бы, что бы название было яркое, что бы человек прочитал и ему захотелось зайти и посмотреть данный курс.
Просьба: Пишите сразу же цены.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно написать 100 текстов для гороскопа по шаблону. Каждый гороскоп 800-1200 символов. Гороскоп ориентирован на азартные игры. Просьба указать сразу цена за 1 текст гороскопа или за все задание. Спасибо.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Необходимо пополнить сайт уникальным контентом. Нужны статьи на след тему: 1. Почему сумка из натуральной кожи лучше чем из искусственной или экокожи 2. Как выбрать сумку 3.С чем носить сумку красного/серого/малинового и пр. цвета 4.сколько сумок необходимо иметь в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для моего сайта, необходимо регулярно писать уникальный текст. На темы, связанные с бизнессом и разработкой сайтов и интернетом. Оставляйте заявки кто готов эти заниматься.Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер, копирайтеры! Нужны две статьи на английском (тематика - SMM), 450-600 слов каждая. Срок - ближайшее время. Возможно по 1 исполнителю на статью или команда. Прошу сразу указывать цену за 300 слов. Хороший английский is a must, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер на сайт http://elenamarko.com.ua/... Писать статьи для сайта в блог цена договорная!Копирайтинг47 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуются качественные тексты для сайта оптовой компании производителя и импортера кухонной посуды (описания товаров, категорий, статьи). Знание тематики и наличие портфолио (аналогичных примеров) обязательно! Техническое задание и требования к текстам предоставляются. Оплата 70 руб./1000 збп на ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужно написать 15 СЕОстатей, а то и больше, для блога, тематика "Подарки" Требования: качество, уникальность 95+, проверка по абзацамКопирайтинг42 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу копирайтера для написания статьи на детскую тематику. Желательно наличии своего ребенка о опыта материнства. Оплата договорная через БС за каждую статью. Уникальность выше 95 %, проверка через адвего в режиме глубокая проверка. Длинна 3000 знаков и более.Копирайтинг58 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать 3 статьи, из них сделать описание двух сайтов по 2500 - 3000 знаков каждый, и одну статью рерайт статьи из википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%E2%E5%F0%EE%EC%EE%F0%F1%EA_(%E1%EE%EB%FC%F8%EE%E9_%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%EB%EE%E4%EE%F7%ED%FB%E9_%EA%EE%F0%E0%E1%EB%FC) Минимум по 4 абзаца со своим смысловым заголовком. Пишем от третьего лица. В ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад