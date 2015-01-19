3 статьи - описание сайтов по 2500 - 3000 знаков каждый.

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Необходимо написать 3 статьи, из них сделать описание двух сайтов по 2500 - 3000 знаков каждый, и одну статью рерайт статьи из википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%E2%E5%F0%EE%EC%EE%F0%F1%EA_(%E1%EE%EB%FC%F8%EE%E9_%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%EB%EE%E4%EE%F7%ED%FB%E9_%EA%EE%F0%E0%E1%EB%FC)

Минимум по 4 абзаца со своим смысловым заголовком.

Пишем от третьего лица.

В первых абзацах используем необходимые ключевики

9 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DSG
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$6
1 день
Все хорошо, спасибо! Рекомендую
Хороший заказчик, с которым приятно работать. Рекомендую.
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