2 статьи с ключевыми словами.

Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, микро-блоги и т.д.). 2. Внедрение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить 2 уникальных текста по 1500 символов с ключевыми словами для сайта http://www.gps16.ru/
http://www.gps16.ru/index.php/takhografy про тахографы
Ключевые слова:
тахограф
установка тахографов
тахографы набережные челны
карта водителя
камаз тахограф
тахограф на автомобиль
установить тахограф
карта водителя для тахографа
тахограф цена
тахографы на грузовые
тахограф купить
тахограф с скзи
тахограф на автобус
тахограф штрих
http://www.gps16.ru/index.php/gps-glonass про gps модули трекеры.
Ключевые слова:
gps
gps трекер
gps приемник
gsm модуль
глонасс gps
gps мониторинга
мониторинг глонасс
- Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт автомобильной тематики. Рерайт. Расчет в грн.10грн-1000 знаков. Проверка уникальности на Advego.Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужны тексты для сайта на строительную тематику. Всего около 50 штук. Подробности выбранному исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать обзор о компаний бинарных опционов для саитов партнеровКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать контент для сайта. Тематика сайта "Интернет и его возможности". Материал должен быть качественным полным и легко читаемым. Каждая тема должна быть раскрыта полностью. Все остальное в ТЗ Ваши сроки и цена за 1000знКопирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
нужно написать 4 статьи в миралинкс с ключами для www.transit-tour.ru/ . 50р за статью.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
написать статью на главную страницу www.transit-tour.ru/ . 2к знаков, оплата 200р.Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад