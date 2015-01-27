2 статьи с ключевыми словами.

$5
КопирайтингЗавершен13 заявок283 просмотра
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Необходимо подготовить 2 уникальных текста по 1500 символов с ключевыми словами для сайта http://www.gps16.ru/

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9 лет назад
dominions
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично.
Который раз сотрудничаю с Дмитрием! Все, как всегда, отлично! Буду рада быть полезной и впредь.
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