Написать 500 страниц для сайта

Есть интернет-магазин кондиционеров. Нужно сделать карточки товаров уникальными, по 1000-2000символов, желательно с графическими элементами, если таковые будут присутствовать на оф. сайте. Если нету описаний нигде в интернете - то придумывать символов до 500 копирайта. Но ...