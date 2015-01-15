Рерайт описаний в карточках товаров

Есть интернет-магазин кондиционеров. Нужно сделать карточки товаров уникальными, по 1000-2000символов, желательно с графическими элементами, если таковые будут присутствовать на оф. сайте. Если нету описаний нигде в интернете - то придумывать символов до 500 копирайта. Но таких будет немного. Движок Opencart. Работы очень много. Просьба указывать сумму за 1000символов рерайта, учитываю предстоящий объем работы....тысячи! товарных карточек. Т.е. не меньше 500 000 символов рерайта, а то и больше.