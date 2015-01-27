Требуется 5 статей по теме наркологии, здорового питания, психологии

Здравствуйте. Ищу копирайтера, способного писать интересные статьи ДЛЯ ЛЮДЕЙ на тему медицины и ЗОЖ. Основные направления: наркология, здоровое питание, борьба со стрессами и депрессиями. Это проект, по сути, является тестовым заданием, которое будет оплачено по указанному тарифу. Если вы с задачей справитесь хорошо, то предложу ещё несколько статей, а если они тоже получатся, то регулярную работу по 3 сайтам соответствующих тематик.

Темы для статей:

— Почему нельзя исключать жирную пищу из рациона?

— Первые признаки алкоголизма

— Основные симптомы анорексии

— Особенности женского алкоголизма

— Как вести себя во время панической атаки?

Объём каждой статьи: от 1800 до 2600 знаков. Вода не нужна, нужны факты и их понятное изложение.

Оплата в рублях по курсу 65. На QIWI или ЯД. В крайнем случае можно и на WMR, но для меня это самый неудобный вариант.

В отклике к проекту, пожалуйста, кратко расскажите, каким образом вы связаны с тематикой. Например, может у вас есть профильное образование, может вы уже много писали по данной теме (дайте ссылки на 2-3 ваших статьи), может активно общаетесь на профильном форуме (дайте ссылку на профиль), ведёте личный блог по похожей теме (ссылку).