Требуется 5 статей по теме наркологии, здорового питания, психологии

$20
КопирайтингЗавершен40 заявок526 просмотров
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Здравствуйте. Ищу копирайтера, способного писать интересные статьи ДЛЯ ЛЮДЕЙ на тему медицины и ЗОЖ. Основные направления: наркология, здоровое питание, борьба со стрессами и депрессиями. Это проект, по сути, является тестовым заданием, которое будет оплачено по указанному тарифу. Если вы с задачей справитесь хорошо, то предложу ещё несколько статей, а если они тоже получатся, то регулярную работу по 3 сайтам соответствующих тематик.

Темы для статей:

— Почему нельзя исключать жирную пищу из рациона?

— Первые признаки алкоголизма

— Основные симптомы анорексии

— Особенности женского алкоголизма

— Как вести себя во время панической атаки?

Объём каждой статьи: от 1800 до 2600 знаков. Вода не нужна, нужны факты и их понятное изложение.

Оплата в рублях по курсу 65. На QIWI или ЯД. В крайнем случае можно и на WMR, но для меня это самый неудобный вариант.

В отклике к проекту, пожалуйста, кратко расскажите, каким образом вы связаны с тематикой. Например, может у вас есть профильное образование, может вы уже много писали по данной теме (дайте ссылки на 2-3 ваших статьи), может активно общаетесь на профильном форуме (дайте ссылку на профиль), ведёте личный блог по похожей теме (ссылку).

9 лет назад
interbiz
Алексей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Agata27
Агата 
70 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов
9 лет назад
$1
1 день
Благодарю Агату. Качественные тексты для людей, отсутствие лишних вопросов по задаче, оперативные сроки.
Очень комфортно работать с таким заказчиком.
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