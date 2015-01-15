Seo копирайтинг для 2 сайтов

1. Требуется копирайтер который пишет не только продажные текста но и оптимизированные по SEO.

Кроме статьи вам необходимо понимание и написание Title и Description для статьи.

Я даю только ключевики и желаемое количество знаков.

От вас стоимость и сроки 1000 знаков копирайтинга и рерайтинга.

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2. Нужны статьи на внешние ресурсы для продвижения статьями. И обзоры для блогов и новостных сайтов.

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ТЗ в личку.