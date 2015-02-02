Нужны хорошие авторские статьи

Нужно написать статью — надо сравнительное финансирование учебных заведений. Как 2 разных вуза финансируются Объем 3 страницы в ворде. На примере вот этого сайта: http://www.finman.ru/articles/2007/5/5033.html Естественно статья должна быть оригинальная.
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Для большого сайта требуется писать качественные статьи про семью, быт и отношения. Статьи должны быть интересными, информативными, легкочитаемыми, уникальными (100%), написанными в строгом соответствии с ТЗ (объем, вода, тошнотность, ТВ и РВ ключевых фраз).
Цена работы 50 р за 1000 збп, другую цену не предлагайте.
Просьба прикреплять заявки только ответственным, грамотным авторам с опытом работы и заполненным портфолио.
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