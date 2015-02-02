Нужны хорошие авторские статьи

Нужна помощь в составлении карточек товара - юв. украшений. Каждое уникальное описание 500 збп. Литературный стиль, грамотное и легкое изложение. Предпочтение тем, кто имеет опыт подобной работы, потому что исправлять и учить просто нет времени. Нужно по-разному описывать ...