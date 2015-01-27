Рерайт статей

КопирайтингЗавершен44 заявки446 просмотров
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Требуется рерайт статей с указанных сайтов.

Рерайт должен быть выполнен с высокой степенью уникальности.

Проверка по адвего.

Список сайтов со статьями:

http://safes.tkat.ru/?mod=articles

http://metalmeb.ru/news/rub-5/page-1/

http://cubsafes.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=77

http://www.salesafe.ru/Particles/

http://www.safe-shop.com.ua/sections/stat

http://safepenza.ru/pages/expert/about-safe

http://www.nkj.ru/archive/articles/7674/

http://www.myhome.ru/journal/knowledge/288

http://www.ivd.ru/document.xgi?id=197

Оплата по факту.

Указывайте сроки и стоимость за 1к бп текста.

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9 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tanechka1086
Татьяна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$75
15 дней
Тексты написаны хорошо.
Большое спасибо за понимание.
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