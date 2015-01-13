Необходимо оставить готовый отзыв на Яндекс. Маркете

Необходимо оставить готовый отзыв на интернет-магазин сумок и аксессуаров на Яндекс. Маркете. Обязательные условия: российский ip адрес, почта на Яндексе (страница вк/фейсбук) с которой нет ни одного отзыва не прошедшего модерацию и есть несколько размещенных отзывов.

В отклике обязательно указывайте ссылку на вашу страницу с которой будет размещен отзыв ( пример http://market.yandex.ru/user/cocainegrace/reviews).Заявки без ссылки рассматриваться не будут. Оплата 30 р. на кошелек wmr сразу после прохождения отзывом модерации.