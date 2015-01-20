Описание 25 категорий товаров для магазина

Добрый день.

Необходимы тексты для категорий товаров в каталоге.

Всего 25 категорий. По 1000-1300 знаков б/п для каждой категории.

Тематика: рации, гарнитуры, антенны, батарейки, источники питания.

От вас:

1. читаемые и честные тексты (не надо писать ахинею, что антенна может принимать сигналы из глубин космоса)

2. грамотность

3. базовое понимание технической тематики (будьте честными сами с собой)

Оплата 1,5 USD за 1000 знаков б/п (расчет в рублях по курсу на день предоставления всех текстов)

Срок - еще пока не горит :)