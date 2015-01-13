Нужны уникальные статьи по тематике САПР! Оплата фиксированная - 600 руб. за статью с картинками, независимо от объема (в среднем 2 - 4 тыс. символов). Примеры статей на сайте http://sapr-journal.ru/ Выплаты на Яндекс кошелек или банковскую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужен грамотный человек для написания статей на постоянной основе для начала запускаем 15000знаков без п\б!
- Похожие заказы
- $10Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать обзорную статью "про щетку от шерсти" в стиле-проблема решение. размер 3 000 знаков. Ссылку на сайт скину, там все описание есть. Пишите цену за работу ( 3 000 зн.) и ваше портфолио. P.S. Не нужно писать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать статьи про одежду, например, писать можно о том с чем носить, как носить, основные нюансы и кому подойдет. Ограничений нет. Тему даю я. Основной подзаголовок, например "С чем носить черное пальто", далее ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Общее кол-во 5000 зн. (т.е. на один текст порядка 1000 зн.) ТЕМА: СРО (саморегулируемые организации) Для ознакомления с предметом - http://sroportal.ru/sro/ http://sl16.ru >>> "вопросы по СРО" помогут быстро понять, что такое СРО http://sl16.ru/voprosi-po-sro/ Ключи есть но их много и из ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо добавить дополнительные вхождения в текст (10 статей) на сайте http://maxem.ru. Работы на 3 часа. Бюджет 150 рублей.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать статьи на сайт. Есть написанные статьи на другом языке. Необходимо на русском переписать тексты с уникальностью. Тематика сайта: поиск сотрудников для работы Статьи - описывающие сайт, политика конфиденциальности, правила, инструкции к сайту и т д Кто может ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужны статьи размером от 3000 до 6000 знаков каждая. Темы: Бурение скважин Бурение на воду Бурение под сваи Водонапорные башни Тепловые насосы Применение тепловых насосов Контур на грунтовых водах Вертикальный контур Солнечный тепловой контур Солнечные системы(солнечные батареи) Автономные солнечные системы Резервные солнечные системы Системы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Добрый день, задание очень простое: необходимо написать несколько текстов (копирайт) по темам, которые я вам вышлю. Статьи так или иначе связаны с праздником "День Святого Валентина" - то есть весьма простая тема с широкими возможностями ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт9 лет назад