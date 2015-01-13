Общее кол-во 5000 зн. (т.е. на один текст порядка 1000 зн.) ТЕМА: СРО (саморегулируемые организации) Для ознакомления с предметом - http://sroportal.ru/sro/ http://sl16.ru >>> "вопросы по СРО" помогут быстро понять, что такое СРО http://sl16.ru/voprosi-po-sro/ Ключи есть но их много и из ...
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Здравствуйте. Необходимо написать статьи про одежду, например, писать можно о том с чем носить, как носить, основные нюансы и кому подойдет. Ограничений нет. Тему даю я. Основной подзаголовок, например "С чем носить черное пальто", далее необходимо написать вводный блок около 800 символов (можно больше). Далее идет подзаголовок, например, "Прямое черное пальто" и текст того же объема. Стать разного объема.
Основные требования:
- Читаемость;
- Грамотность;
- Никаких обращений к читателю "знаете ли вы", "вы можете". Необходимо придерживаться нейтрального повествования;
- Человек должен разбираться в теме. Я не требую от вас огромного опыта и резюме. Как показала практика, это не имеет значения.
Оплата 50/1000. На вебмани или карту сбербанка. Планирую с лучшими авторами продолжить долгосрочное сотрудничество, так как статье требуется очень много. Работа есть постоянно.
Пишите количеством символов, которое вы сможете написать до завтрашнего утра. Сроки сильно не ограничиваю, но всё необходимо сдать заказ не позднее 12.00 по МСК.
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