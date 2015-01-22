Требуется 10 новостей в блог. Английский!

Есть интернет магазин обуви и сумок оптом. Если говорить точнее - то 5 интернет магазинов, товар в них один и тот же, но они сделаны для разных регионов – Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Чита. Для примера ...