Требуется 10 новостей в блог. Английский!

КопирайтингЗавершен8 заявок279 просмотров
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Для блога требуется написать 10 статей.

Статьи должны содержать определенные ключевые слова (расскажу кандидату).

Тематики статей: selfie, photo, smartphones, android

Аудитория: teens, 18-26, USA, Canada.

Каждая статья порядка 1500-2000 символов.

От Вас требуется: опыт написания подобных статей, покажите примеры.

Стоимость за все 10 статей.

Сроки написания всех статей.

Не тратьте мое и свое время, пожалуйста, стандартные копипастные ответы оставьте другим.

9 лет назад
Special_SMM
Владимир 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
belena729
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$15
6 дней
Отличный исполнитель. Выбрала тему по заданным нишам, в срок написала все статьи. Рекомендую.
Заказчик всегда на связи, отвечает на все вопросы,своевременно оплачивает заказ. Очень довольна сотрудничеством. Спасибо за интересный проект.
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