Требуется 10 новостей в блог. Английский!

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать аналитическую статью на тему: "В Украине ХХХ интернет-магазинов. Стоит ли открывать еще один" Жду предложений. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для блога требуется написать 10 статей.
Статьи должны содержать определенные ключевые слова (расскажу кандидату).
Тематики статей: selfie, photo, smartphones, android
Аудитория: teens, 18-26, USA, Canada.
Каждая статья порядка 1500-2000 символов.
От Вас требуется: опыт написания подобных статей, покажите примеры.
Стоимость за все 10 статей.
Сроки написания всех статей.
Не тратьте мое и свое время, пожалуйста, стандартные копипастные ответы оставьте другим.
- Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $59
Есть интернет магазин обуви и сумок оптом. Если говорить точнее - то 5 интернет магазинов, товар в них один и тот же, но они сделаны для разных регионов – Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Чита. Для примера ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужно SEO- описание для двух товаров по ссылкам ниже: http://metall.100pudov.by/catalog/item/222 http://metall.100pudov.by/catalog/item/224 бюджет - 2$ за товар. Ключевики: 65г, сталь 65г, купить 65г, лента 65гКопирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищу заядлого игрока, который играет во все новинки, играет много и хочет заработать. Нужно писать рецензии, обзоры и статьи на игры. Могу предоставлять ключи на игры, будите играть, после чего делать свою рецензию, статью. Цены хотелось бы ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Ищу талантливого каперайтера для написания статей на английском языке . Хочу от Вас увидеть портфолио . Приоритет к кандидату цена и качество В заявках пишите ваши цены на 1к текста без пробелов .Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Требуется написание семи статей на строительную тематику. Тексты структурировать по абзацам и для каждого логического пункта писать заголовки. В задании будут присутствовать ключевые слова, которые надо вписывать в текст. Цена за 1000 символов без пробелов 40 рублейКопирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
На автомобильный портал требуется на постоянной основе копирайтер/рерайтер/переводчик, увлеченный брендом bmw, для публикации новостей, обзоров, статей, видео-новостей. Объем - 3-10 новостей в неделю. Требования к информации: - актуальность - новизна - к каждому материалу - фото (несколько фото) - ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Написание текстов объемом около 1000 символов каждый и добавление их на сайт на вордпресс. Объемы большие.Копирайтинг45 заявокЗакрыт9 лет назад
Объем 50-60 тыс. символов, срок выполнения 4 недели. Если сработаемся, будут еще заказы. Супер качество не требуется, но текст должен быть читаемый и грамотный. Уникальность от 90-100% по адвего. Оплата только в wmr или на карточку рублями, ...Копирайтинг71 заявкаЗакрыт9 лет назад