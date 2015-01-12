Обзоры и статьи про игры

КопирайтингЗакрыт10 заявок255 просмотров
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Добрый день.

Ищу заядлого игрока, который играет во все новинки, играет много и хочет заработать.

Нужно писать рецензии, обзоры и статьи на игры.

Могу предоставлять ключи на игры, будите играть, после чего делать свою рецензию, статью.

Цены хотелось бы видеть адекватные.

9 лет назад
ggX
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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