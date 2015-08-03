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Отзывы заказчиков
$270
9 баллов
8 лет назад
Все хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо!
$75
10 баллов
8 лет назад
Профессиональный специалист. Сделал все вовремя.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ. Оплата вовремя.
$75
10 баллов
8 лет назад
вроде все сделал.. короче рекомендую... и советую.. все грамотно обьяснил и исправил..... только наилучшие рекомендации....)))
Ответный отзыв
Благодарю, хороший заказчик. Все вовремя предоставил и оплатил. Спасибо.
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