ggX

Александр Маслов ggX

 
31 годРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Продвижение сайтов.

Опыт вывода в топ по всей России и странам СНГ.

Отзывы заказчиков
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$270
9 баллов
8 лет назад
Оптимизация и продвижение фитнес-клуба
Все хорошо. Спасибо.
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
movtor
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Оптимизировать сайт под продвижение в ПС
Профессиональный специалист. Сделал все вовремя.
Спасибо за интересный заказ. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
s1642
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Необходимо продвижение сайта
вроде все сделал.. короче рекомендую... и советую.. все грамотно обьяснил и исправил..... только наилучшие рекомендации....)))
Благодарю, хороший заказчик. Все вовремя предоставил и оплатил. Спасибо.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга