Нужен рерайтинг, объем 50-60 тыс. символов

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать аналитическую статью на тему: "В Украине ХХХ интернет-магазинов. Стоит ли открывать еще один" Жду предложений. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем 50-60 тыс. символов, срок выполнения 4 недели. Если сработаемся, будут еще заказы.
Супер качество не требуется, но текст должен быть читаемый и грамотный. Уникальность от 90-100% по адвего.
Оплата только в wmr или на карточку рублями, поэтому предпочтительно для резидентов РФ (или вы должны быть готовы, что оплата считается по ставке в рублях).
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