Нужен рерайтинг, объем 50-60 тыс. символов

Объем 50-60 тыс. символов, срок выполнения 4 недели. Если сработаемся, будут еще заказы.

Супер качество не требуется, но текст должен быть читаемый и грамотный. Уникальность от 90-100% по адвего.

Оплата только в wmr или на карточку рублями, поэтому предпочтительно для резидентов РФ (или вы должны быть готовы, что оплата считается по ставке в рублях).