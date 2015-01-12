Копирайтинг Forex статей

Здравствуйте, Надо 8 текстов о туристических направлениях. Тексты с картинками. Картинки любые, но желательно чтобы по габаритам были все одинаковые. Каждый текст - это общепознавательный текст о достопримечательностях восьми стран. Каждый текст - отдельная страна. Тексты ...
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Приветствую!
Нужен качественный копирайтинг для нового Forex сайта с размещением материала на сайте движка Wordpress.
Не оставляйте просто заявку, попробуйте заинтересовать. Почему я должен выбрать именно Вас? Действительно ли Вы обладаете знанием темы?
P/S Не забывайте оставлять свои расценки. Спасибо!
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