Копирайтинг Forex статей

Приветствую!

Нужен качественный копирайтинг для нового Forex сайта с размещением материала на сайте движка Wordpress.

Не оставляйте просто заявку, попробуйте заинтересовать. Почему я должен выбрать именно Вас? Действительно ли Вы обладаете знанием темы?

P/S Не забывайте оставлять свои расценки. Спасибо!