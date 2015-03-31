Нужны тексты о туристических направлениях

Здравствуйте,

Надо 8 текстов о туристических направлениях. Тексты с картинками. Картинки любые, но желательно чтобы по габаритам были все одинаковые. Каждый текст - это общепознавательный текст о достопримечательностях восьми стран. Каждый текст - отдельная страна. Тексты должны быть написаны полностью сами, никакого плагиата из Сети. Без копирования предложений, т.е. все сами написать, конечно, ориентируясь на информацию в Сети. Объем на Ваше усмотрение. Задача рассказать об общих достопримечательностях страны, т.е. то, что обязательно надо посетить. Тексты должны быть интересны для чтения.

Ориентировочные сроки - неделя.

При эффективном выполнении ТЗ, дальнейшее сотрудничество по текстам.

Очень желательно SKYPE!

И указывайте стоимость. Оплата электронная или на карту, если Вы в РФ.