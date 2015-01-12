Нужны тексты для сайта визитки

Здравствуйте! Требуется рерайтер, пишущий качественные статьи. Уникальность должна быть 100% по Text.ru Добавляйтесь и указывайте стоимость за 1000 символов без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт визитка c 6 страницами.
Есть порядка 30 ключевые слов.
Нужно написать качественные тексты для этих страниц и вставить в них предоставленные ключевые слова.
Приветствуется как рерайт так и копирайт.
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