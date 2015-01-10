Нужно сделать описание для нескольких разделов сайта интернет-магазина: гарантия, обмен возврат, права и гарантии и т.д. Для некоторых разделов нужны выдержки из закона о защите прав потребителей. Объем для каждой страницы не большой, главное чтоб ...
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Требуется постинг на форумах
1. Искать форумы по критериям
2. Поиск соответствующего раздела
3. Регистрация, постинг в соответствующем разделе
4. Ссылка на тему в документе
Сообщите вашу цену за 10, 50 и за 100 форумов.
Спасибо
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