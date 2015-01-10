Текст для коммерческого сайта

Нужно написать продающую статью про самовар для сайта. (не для лэндинга). В перспективе возможно постоянное сотрудничество - если понравится статья.

Исходные данные: Самовар электрический Желудь под золото. Цена самовара - 4650.00 р.

Модель: Sam0103z

Материал Латунь

Объем 3 литра

Мощность тэна 1 кВт

Время закипания 8 - 10 минут

Размер 36 x 28 см

Вес 2,3 кг

Гарантия 1 год

Объем текста - приблизительно 3000 символов, но допустимо делать больше или меньше, если потребуется для логичного текста. Подробные требования к продающим текстам с примерами в приложении. Жду от вас адекватную цену, при которой вам будет приятно работать над этой статьей и над статьями в будущем, но конкурентоспособную для рынка, а так же примеры работ.