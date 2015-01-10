Текст для коммерческого сайта

КопирайтингЗакрыт24 заявки232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать продающую статью про самовар для сайта. (не для лэндинга). В перспективе возможно постоянное сотрудничество - если понравится статья.

Исходные данные: Самовар электрический Желудь под золото. Цена самовара - 4650.00 р.

Модель: Sam0103z

Материал Латунь

Объем 3 литра

Мощность тэна 1 кВт

Время закипания 8 - 10 минут

Размер 36 x 28 см

Вес 2,3 кг

Гарантия 1 год

Объем текста - приблизительно 3000 символов, но допустимо делать больше или меньше, если потребуется для логичного текста. Подробные требования к продающим текстам с примерами в приложении. Жду от вас адекватную цену, при которой вам будет приятно работать над этой статьей и над статьями в будущем, но конкурентоспособную для рынка, а так же примеры работ.

9 лет назад
licvidus
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание сео статей для сайта

    Тематика - автозапчасти, авто шины, аккумуляторы. Примерный объем - 20 статей по 3000 знаков. Прошу указывать стоимость в гривне за 1000 знаков (если в $ то по какому курсу).

    Копирайтинг100 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание статьи

    $100

    Нужен журналист для написания статьи для сайта. Нужен человек, который может провести небольшое исследование и опишет результаты в статье. Тема статьи - "Заработок на решении задач для студентов и школьников" Подробное ТЗ опишу кандидату. Оплата 50 ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи - банковские вклады

    Нужны статьи по тематике — банковские вклады. - 5 статей по 2-3 ключа на статью (сео оптимизированный текст, прямые вхождение, морфология и пр.) - Объем каждой статьи от 4000 до 6000 знаков. Уникальность 100%. - в каждой ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтинг, самостоятельный поиск текста, автомобильная тема

    Добрый день! Ищу ответственного редактора, который САМОСТОЯТЕЛЬНО найдет статьи, тексты (в количестве 10-15 статей), сам их перепишет (рерайт 100%) и опубликует на сайте (вордпресс, будет оформлена его учетная запись). Тематика: авто, фиат добло, отзывы о ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продающие письма

    $30

    Добрый день, ищу специалиста по email маркетингу. задача - написать продающие письма по определенным товарам, вернуть покупателей, которые уже что-то купили. Продаем чай, база клиентов есть, инструмент для рассылки есть, используем unisender

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание отзывов на irecommend

    Требуется написание и публикация отзывов на нашу компанию на сайте irecommend. Требования к кандидату: у Вас должен быть существующий аккаунт на сайте irecommend с не менее, чем 5-ю уже опубликованными отзывами. Оплата в течении 2-х суток ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описание для товаров ИМ Подарков

    Требуется сделать описание товаров для интернет-магазина Подарков, примерно 500 - 700 символов каждое. Всего товаров примерно 700 шт. Цена - не более 2$ за 1000 символов.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад