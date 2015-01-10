Текст для коммерческого сайта

Тематика - автозапчасти, авто шины, аккумуляторы. Примерный объем - 20 статей по 3000 знаков. Прошу указывать стоимость в гривне за 1000 знаков (если в $ то по какому курсу).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать продающую статью про самовар для сайта. (не для лэндинга). В перспективе возможно постоянное сотрудничество - если понравится статья.
Исходные данные: Самовар электрический Желудь под золото. Цена самовара - 4650.00 р.
Модель: Sam0103z
Материал Латунь
Объем 3 литра
Мощность тэна 1 кВт
Время закипания 8 - 10 минут
Размер 36 x 28 см
Вес 2,3 кг
Гарантия 1 год
Объем текста - приблизительно 3000 символов, но допустимо делать больше или меньше, если потребуется для логичного текста. Подробные требования к продающим текстам с примерами в приложении. Жду от вас адекватную цену, при которой вам будет приятно работать над этой статьей и над статьями в будущем, но конкурентоспособную для рынка, а так же примеры работ.
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