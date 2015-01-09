Написание отзывов на irecommend

Требуется написание и публикация отзывов на нашу компанию на сайте irecommend.

Требования к кандидату: у Вас должен быть существующий аккаунт на сайте irecommend с не менее, чем 5-ю уже опубликованными отзывами.

Оплата в течении 2-х суток с момента публикации отзыва. 1 отзыв - 100 руб.