Написание статей на туристическую тематику

$10
КопирайтингЗавершен42 заявки418 просмотров
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Требуется Копирайтер для написания КАЧЕСТВЕННЫХ статей для сайта туристической направленности.

Требования к контенту и уникальности:

1. Объём каждой статьи по 2500–5000 знаков б/п.

2. Уникальность не ниже 95%.

3. Статьи не должны содержать грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

4. Тема статей должна быть «раскрыта», содержимое без «воды».

Upadate:

Забыл дописать. В заявке указывайте стоимость за 1К знаков без пробелов.

В проекте, стоимость за 2-е статьи.

Написание статей
9 лет назад
yakovets-sergey
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SeoClerk
Антон 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Задание сформулировано четко и понятно. Оплата выполнена моментально и в полном объеме. Отличный заказчик.
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