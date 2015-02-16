Копирайт для сайта Агентства Недвижимости.

КопирайтингЗавершен40 заявок508 просмотров
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Открывается новый сайт агентства недвижимости. Необходимо заняться наполнением.

Требования:

- Продающие тексты

- Соблюдение правил русского языка

- Логичность, лаконичность и последовательность изложения текста

- Тексты должны быть читабельными и по теме, т.к. пишутся для людей

- Уникальность адвего плагиатус по параметрам Копирайт/Рерайт — от 90%

(последний пункт, скорее всего, понадобится не для всех текстов)

Общий объем сказать пока сложно.

Оплата — 2,5 долл/ 1000 ЗБП

9 лет назад
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$20
4 дня
Отлично сделанная работа!!! Рекомендую!!!
Приятное взаимовыгодное сотрудничество) ТЗ - полное и понятное. Оплата своевременная)
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