Копирайт для сайта Агентства Недвижимости.

Добрый день! необходимы тексты для сайта одностаничника на тему 3g, 4g, yota и спутникового интернета. Сайт будет продвигаться по запросам "подключить интернет" или "подключение интернета". Поэтому необходимы ключи в разных склонениях и иногда с разбавочными словами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Открывается новый сайт агентства недвижимости. Необходимо заняться наполнением.
Требования:
- Продающие тексты
- Соблюдение правил русского языка
- Логичность, лаконичность и последовательность изложения текста
- Тексты должны быть читабельными и по теме, т.к. пишутся для людей
- Уникальность адвего плагиатус по параметрам Копирайт/Рерайт — от 90%
(последний пункт, скорее всего, понадобится не для всех текстов)
Общий объем сказать пока сложно.
Оплата — 2,5 долл/ 1000 ЗБП
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