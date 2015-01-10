Тексты для Landing Page

КопирайтингЗавершен5 заявок235 просмотров
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Добрый день! необходимы тексты для сайта одностаничника на тему 3g, 4g, yota и спутникового интернета.

Сайт будет продвигаться по запросам "подключить интернет" или "подключение интернета".

Поэтому необходимы ключи в разных склонениях и иногда с разбавочными словами "быстрый", "на даче", "частный дом", "области", "за городом" "загородный дом".

Все их можно вписать как в описание комплектов и технологий, так и в примеры установок.

Тексты должно быть написаны грамотно с выделение основных моментов маркером для легкого чтения и конечно уникальностью 100%.

Ниже предоставил материал для ознакомления, на который можно опираться. Материал должен получиться на выходе КАЧЕСТВЕННЫМ копирайтом.

hd - antenna . ru / 3g _ 4g _ internet / - там подобные комплекты представлены, но много текста

hd - antenna . ru / sputnik _ internet / - спутниковый интернет

sat - internet . ru - сайт о спутниковом интернета

internetzagorodom . ru / интернет - за - городом / усиление - 4g - lte - сигнала / - комплекты 4G

internetzagorodom . ru / интернет - за - городом / усиление - 3g / - комплекты 3G

интернетзагородом . рф - комплекты и примеры установок

должно получиться:

1. 4G интернет

- описание первого комплекта (250-300 символов, разделенных на два абзаца)

- описание второго комплекта (250-300 символов, разделенных на два абзаца)

- описание технологии 4G (350-450 символов, разделенных на два абзаца)

2. 3G интернет

- описание комплекта (250-300 символов, разделенных на два абзаца)

- описание технологии 3G (350-400 символов, разделенных на два абзаца)

3. Спутниковый интернет

- описание комплекта Tooway (250-300 символов, разделенных на два абзаца)

- описание технологии спутникового интернета (350-400 символов, разделенных на два абзаца)

4. Примеры наших установок ( можно посмотреть на сайте интернетзагородом . рф) и придумать что написать. Всего нужны 3 примера наших установок.

- по 300-400 символов, разделенных на два абзаца для каждого примера

Прикладываю шаблон исходника для понимания тематики и всей структуры сайта.

Сроки сжатые, на все один-два дня.

9 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$100
1 день
Приятный в общении фрилансер. С заданием справился на отлично, а также дал хорошие рекомендации насчет всего лэндинга в целом. Рекомендую.
Отличный заказчик. Очень рекомендую!
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