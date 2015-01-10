Тексты для Landing Page

Необходим усидчивый копирайтер (рус) для написания статей, хорошо владеющий грамматикой и знаниями в самых различных сферах. С реальными оптовыми расценками и высокой производительностью. Объем: 500 статей по 2к знаков каждая (без учета пробелов). ...
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Добрый день! необходимы тексты для сайта одностаничника на тему 3g, 4g, yota и спутникового интернета.
Сайт будет продвигаться по запросам "подключить интернет" или "подключение интернета".
Поэтому необходимы ключи в разных склонениях и иногда с разбавочными словами "быстрый", "на даче", "частный дом", "области", "за городом" "загородный дом".
Все их можно вписать как в описание комплектов и технологий, так и в примеры установок.
Тексты должно быть написаны грамотно с выделение основных моментов маркером для легкого чтения и конечно уникальностью 100%.
Ниже предоставил материал для ознакомления, на который можно опираться. Материал должен получиться на выходе КАЧЕСТВЕННЫМ копирайтом.
hd - antenna . ru / 3g _ 4g _ internet / - там подобные комплекты представлены, но много текста
hd - antenna . ru / sputnik _ internet / - спутниковый интернет
sat - internet . ru - сайт о спутниковом интернета
internetzagorodom . ru / интернет - за - городом / усиление - 4g - lte - сигнала / - комплекты 4G
internetzagorodom . ru / интернет - за - городом / усиление - 3g / - комплекты 3G
интернетзагородом . рф - комплекты и примеры установок
должно получиться:
1. 4G интернет
- описание первого комплекта (250-300 символов, разделенных на два абзаца)
- описание второго комплекта (250-300 символов, разделенных на два абзаца)
- описание технологии 4G (350-450 символов, разделенных на два абзаца)
2. 3G интернет
- описание комплекта (250-300 символов, разделенных на два абзаца)
- описание технологии 3G (350-400 символов, разделенных на два абзаца)
3. Спутниковый интернет
- описание комплекта Tooway (250-300 символов, разделенных на два абзаца)
- описание технологии спутникового интернета (350-400 символов, разделенных на два абзаца)
4. Примеры наших установок ( можно посмотреть на сайте интернетзагородом . рф) и придумать что написать. Всего нужны 3 примера наших установок.
- по 300-400 символов, разделенных на два абзаца для каждого примера
Прикладываю шаблон исходника для понимания тематики и всей структуры сайта.
Сроки сжатые, на все один-два дня.
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