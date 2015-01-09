Нужны короткие емкие тексты для баннеров рекламирующих антивирус, до 6 слов.

Какие отличительные особенности продукта необходимо отразить в тексте: В зависимости от подхода, решение любой проблемы;

Портрет целевой аудитории: Пользователи мобильных телефонов (подробнее группы оговорим при переписке);

Какие ассоциации должен вызывать текст: Опасность, настороженность, риск, интерес;

Какой цели нужно достичь: Большой процент переходов по баннеру.

Несколько примеров текста навскидку:

Ваш телефон может быть заражен вирусом!

Вирус может уничтожить ваш контакт лист.

Вы слышали о новом вирусе ХХХ?

Зря вы не защитили свой телефон от вирусов!

Он тоже не пользовался антивирусом!

и т.д.

Оплата и хороший отзыв копирайтеру гарантирован)

Приоритет низкой цене и начинающим копирайтерам нуждающимся в хороших отзывах.

Возможно несколько исполнителей, так нужна не одна сотня текстов с разными подходами к проблеме.

Возможно долгосрочное сотрудничество по другим тематикам