Тексты для баннеров

КопирайтингЗавершен11 заявок209 просмотров
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Нужны короткие емкие тексты для баннеров рекламирующих антивирус, до 6 слов.

Какие отличительные особенности продукта необходимо отразить в тексте: В зависимости от подхода, решение любой проблемы;

Портрет целевой аудитории: Пользователи мобильных телефонов (подробнее группы оговорим при переписке);

Какие ассоциации должен вызывать текст: Опасность, настороженность, риск, интерес;

Какой цели нужно достичь: Большой процент переходов по баннеру.

Несколько примеров текста навскидку:

Ваш телефон может быть заражен вирусом!

Вирус может уничтожить ваш контакт лист.

Вы слышали о новом вирусе ХХХ?

Зря вы не защитили свой телефон от вирусов!

Он тоже не пользовался антивирусом!

и т.д.

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Приоритет низкой цене и начинающим копирайтерам нуждающимся в хороших отзывах.

Возможно несколько исполнителей, так нужна не одна сотня текстов с разными подходами к проблеме.

Возможно долгосрочное сотрудничество по другим тематикам

9 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
Marina_Kot
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
lulacebab
Юлия 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
36 отзывов(-1)
9 лет назад
$5
1 день
Юлия справилась с заданием на отлично, сроки соблюдены, качеством более чем доволен.
Замечательный заказчик - от души рекомендую. Четко и ясно поставил задачу, оперативно проверил тексты, так же быстро оплатил заказ.
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