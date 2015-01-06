Написать пресс-релиз (новость) о событии

Необходимо написать пресс-релиз о конкурсе на лучшую статью.

Сложность в том, что новость нужно написать самостоятельно, событие как таковое, описано не в новостном стиле.

Да информации на сайте много лишней, поэтому нужно уловить самую главную суть! Если вы справитесь с такой задачей, то пишите предложения. Не нужно пустых "визиток", типа, "сделаю, давайте обсудим". Обсуждать особо нечего. Есть конкретная задача. Хотел бы получить конкретное предложение.

Новость пойдет на новостные сайты.

Исходник события на сайте: http://howbuysell.ru/news-promo/101-konkurs-luchshiy-sovetchik-zimy-2015-goda.html

При этом вписать «к месту» ключевую фразу и название сайта.

Всего нужно 5 пресс-релизов, уникальные между собой, минимум 90% уникальности. Поэтому, пресс-релизы нужны от разных исполнителей.

Требования к контенту

• Броский заголовок

• Необходимо написать новость, которая пойдет на новостные сайты

• Текст должен быть написан от 3-го лица

• Не нужно делать рерайт!!! Необходимо написать именно пресс-релиз. Поэтому изучите перед этим структуру и правила написания пресс-релизов

• Уникальность минимум 90%

• Вписать название сайта «HowBuySell.ru»

• Вписать к месту ключевую фразу «как выбрать»

Объем

2100 без пробелов!

Новость должна содержать ключевые слова и фразы

• как выбрать

• выбрать

• выбор

• HowBuySell

Указывайте стоимость написания одного такого пресс-релиза.

Сроки: вчера.