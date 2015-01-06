Комплексный копирайтинг для новой компании

Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 1,5 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с ребрендингом существующей компании мы создаем новый сайт, каталог, маркетинг кит, блог и т.д.
Нужен копирайтер для существующего объема и на постоянной основе (новости, статьи в блоге, индивидуальные коммерческие и т.д.)
П.С. в личку жду цены и ссылку на портфолио
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