Нужно написать 2 статьи по юридической тематике

в первой нужно два анкора:

адвокат по арбитражным делам

споры по недвижимости

во второй нужно два анкора:

арбитражный адвокат

адвокат по недвижимости

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