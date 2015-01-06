Нужно написать 2 статьи по юридической тематике

Необходимо написать тексты в соответствии с приложенным ТЗ. Цена - 30 руб / 1000 зн. Тут не требуется каких то особых талантов, просто тексты должны соответствовать всем требованиям, описанным в файле, не иметь никаких ошибок и быть ...
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в первой нужно два анкора:
адвокат по арбитражным делам
споры по недвижимости
во второй нужно два анкора:
арбитражный адвокат
адвокат по недвижимости
От вас: варианты тем для этих статей, уникальность по адвего от 95%, объем от 2000 знаков бп.
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оплата 350 рублей за 2 статьи. Тор не уместен.
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