Рерайт английских текстов

Здравствуйте! Нужен рерайт текстов 2-3 тысячи знаков с уникальностью не ниже 93%.

Цена за рерайт фиксирована и не обсуждается - 1 доллар за 1000 знаков без пробелов. Понравившимся исполнителям в дальнейшем будут постоянные заказы по рерайту/копирайту с увеличением стоимости.

В заявке пишите, как с вами можно связаться и желательно еще покажите несколько английских работ из портфолио, чтоб увидеть ваш уровень.