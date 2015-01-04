Написание и публикация отзыва (2 шт) на Я. маркете

Требуется пара отзывов на ЯМаркете. Тексты простые - краткое ТЗ пришлю исполнителю.

Оплата после публикации на маркете (через два-три дня после публикации, чтобы убедиться, что отзыв не будет снят).

Писать только тем, у кого есть опыт такой работы.

Стоимость пишите в ответе на проект или в личку.