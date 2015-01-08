Нужно разослать в ручную письма

$10
КопирайтингЗавершен14 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Есть шаблонное письмо, в нем надо заменять каждый раз 2 слова, слова так же дам, список e-mail-ов в наличии.

Нужно в ручную это разослать, кол-во писем 660

9 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$10
2 дня
Отличная исполнительница, все аккуратно и своевременно. Рекомендую
Четкая постановка задачи, оплата даже раньше чем выполнила задание. Очень понравилось работать. Рекомендую всем- отличный заказчик.
  • Похожие заказы

  • Написать короткую статью о типах вёрстки веб сайтов

    $5

    Необходимо написать короткую статью (не более 1000 символов) о типах вёрстки сайтов. План. 1. Что такое фиксированная верстка сайта 2.Что такое резиновая верстка сайта 3. Что такое адаптивная верстка сайта 4. Как формируется цена для каждого типа вёрстки 5. Почему одна ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание описаний для сайта

    $50

    Требуется написание текстов в разделы интернет-магазина, разделы прилагаю к с этим объявлением. От кандидата требуется грамотная письменная речь, умение писать техническим языком так как тематика нашего и-магазина высокоточное паяльное оборудование, предпочтителен опыт подобной работы. Уникальность ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер (немецкий)

    Здравствуйте. Нужен копирайтер/рерайтер текстов на немецком. Статьи будут технического плана, в основном — автотематика. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость за вашу работу, а так же опыт работы с немецким языком. Спасибо.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно размножить статью 1300 символов

    $5

    Добрый вечер, необходимо размножить статью по примеру. Ищу исполнителя понимающего, что к чему в данном виде работ. Выдам софт для оптимизации работы, если такого нет. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Пишите в заявках цены за данный объем ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт статей на мобильную тематику

    Статьи примерно такого плана http://hi-news.ru/tag/smartphones Уникальность по Advego Не ниже 90%. Способы оплаты: webmoney, яндекс деньги, на карту Сбербанка. Указывайте в комментариях цены в РУБЛЯХ за 1 тыс. знаков, оплату в валюте не рассматриваю. Приоритет самым конкурентоспособным по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание статей и новостей по теме "Автоспорт"

    Требуется написать 20 новостей и 10 статей по теме «Автоспорт». Можно просто перевести их с английского на русский с англоязычных новостных сайтов (сайты дам), а можно переписать их своими словами. Обязательно хорошее знание русского языка!!! Пожалуйста, указывайте ...

    Написание статей
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модница на блог о стиле

    $10

    Всем привет. Ищутся девушки для проекта о стиле и моде http://nataly-moda.ru/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать интересные картиночки) Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно ...

    Копирайтинг262 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать тему на форуме

    $5

    Требуется человек с прокаченным аккаунтом на MMGP.RU Нужно создать тему, сообщение уже готово, от Вас только скопировать и вставить.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад