Модница на блог о стиле

Всем привет. Ищутся девушки для проекта о стиле и моде http://nataly-moda.ru/

Обязанности:

Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать интересные картиночки)

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Преимущества

Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение и терпение к вопросам.

Возможность роста — девушки фрилансеры уходят от меня только либо по внешним причинам (беременность, сессия, замужество) или к моим партнерам по бизнесу (по моей рекомендации и с увеличением заработка). А так и метлой не выгонишь, так и работают)

Гибкий график. Я сам лентяй, потому достаточно лояльно отношусь к отсутствию вдохновения или просто плохому настроению.

Возможность проявить инициативу. Если у вас есть интересные идеи для статьи — я с радостью пойду на встречу. Именно инициативные люди становятся моими партнерами по бизнесу.

Предпочтение отдается фрилансерам предложившим минимальную цену на работу.