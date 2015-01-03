Модница на блог о стиле

Здравствуйте. Нужен копирайтер/рерайтер текстов на немецком. Статьи будут технического плана, в основном — автотематика. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость за вашу работу, а так же опыт работы с немецким языком. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Ищутся девушки для проекта о стиле и моде http://nataly-moda.ru/
Обязанности:
Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать интересные картиночки)
Все
Преимущества
Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение и терпение к вопросам.
Возможность роста — девушки фрилансеры уходят от меня только либо по внешним причинам (беременность, сессия, замужество) или к моим партнерам по бизнесу (по моей рекомендации и с увеличением заработка). А так и метлой не выгонишь, так и работают)
Гибкий график. Я сам лентяй, потому достаточно лояльно отношусь к отсутствию вдохновения или просто плохому настроению.
Возможность проявить инициативу. Если у вас есть интересные идеи для статьи — я с радостью пойду на встречу. Именно инициативные люди становятся моими партнерами по бизнесу.
Предпочтение отдается фрилансерам предложившим минимальную цену на работу.
- Похожие заказы
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Требуется человек с прокаченным аккаунтом на MMGP.RU Нужно создать тему, сообщение уже готово, от Вас только скопировать и вставить.Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно написать несколько текстов. Несколько листов А4. Для сайта на разделы: Правила сервиса, Договор офферты и тд. Есть примеры откуда можно сделать реррайт. Подробности в личку.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Написание статей на сайт о красоте и здоровье волос. Темы, как: лечение волос, маски для волос, восстановление волос, прически и т.д. Требования: 1. Понимание темы. Вы должны хотя бы приблизительно знать то, о чем пишите. Если Вы ...Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо размножить текст до 150 штук. Текст: http://omsk.bezformata.ru/listnews/portal-refina-ru/19172253/ Текст должен быть уникальным не менее чем на 90%. Указываем цену и сроки.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Собственно нужно писать статьи с ключами, даю название статьи и ключи, громкими словами не буду бросаться SEO копирайт и т.д., так как не знаю как проходит оптимизация текста под запросы. Объемы по разному по мере ...Завершен9 лет назад
УКАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ СТОИМОСТЬ И СРОКИ, ИНАЧЕ НЕ СМОГУ УКАЗАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕМ!!! Необходимо на русском языке составить описания для 50 секс поз. Размер около 500 символов с пробелами. Предоставляю 50 картинок, разделенные на категории. Название картинок (т.е. поз) на английском, ...Завершен9 лет назад
- $18
Требуется качественный рерайт, заданных в tz текстов, для начала - около 12 тысяч знаков б.пр. для веб-студии.Завершен9 лет назад
- $15
http://foothold.ru/online/selectors.html нужно написать текст об этом - порядка 2000 символов + несколько вопросов/ответов(5 вопросов/идей(это база знаний, поэтому вопрос может быть сформулирован как идея) по 400 + по 1 ответу(не обязательно) ) вот сюда http://foothold.ru/knowledge.html по этому итого ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется написать серию статей на тему мобильных технологий (смартфоны, планшеты, приложения и т.д.). Варианта 2: 1) Вы сами выбираете темы для статей (предварительно согласовав их со мной), которые вам интересны и которые вы ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад