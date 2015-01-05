Описания для секс поз на Русском

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Необходимо на русском языке составить описания для 50 секс поз.

Размер около 500 символов с пробелами.

Предоставляю 50 картинок, разделенные на категории. Название картинок (т.е. поз) на английском, т.е. необходимо назвать позы по русски. Для этого можно использовать сайты типа (и подобные):

http://www.raut.ru/posy-dlia-seksa/

http://sexguid.ru/poza-29

http://sexguid.ru/classic

Пример (очень приблизительный):

Миссионерская

Этой позой удобней заниматься на кровати... (можно еще что-нибудь, до 2ух предложений)

Как принять эту позу:

1. Женщина ложится на спину и раздвигает ноги.

2. Мужчина ложится на нее сверху и опирается на руки.

3. Женщина может поднять одну из ног кверху.

Плюсы:

1. Простота принятия.

2. Женщина может расслабиться и тратить минимум усилий.

3. Сильная стимуляция для обоих партнеров.

Минусы:

1. Возможны болевые ощущения у женщины.

Не использовать "эротические" слова, такие как член, влагалище, клитор, оргазм, проникновение и т.п.

Например, оргазм заменяем на достичь конца и т.п.