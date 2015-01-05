Описания для секс поз на Русском

КопирайтингЗавершен16 заявок388 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

УКАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ СТОИМОСТЬ И СРОКИ, ИНАЧЕ НЕ СМОГУ УКАЗАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕМ!!!

Необходимо на русском языке составить описания для 50 секс поз.

Размер около 500 символов с пробелами.

Предоставляю 50 картинок, разделенные на категории. Название картинок (т.е. поз) на английском, т.е. необходимо назвать позы по русски. Для этого можно использовать сайты типа (и подобные):

http://www.raut.ru/posy-dlia-seksa/

http://sexguid.ru/poza-29

http://sexguid.ru/classic

Пример (очень приблизительный):

Миссионерская

Этой позой удобней заниматься на кровати... (можно еще что-нибудь, до 2ух предложений)

Как принять эту позу:

1. Женщина ложится на спину и раздвигает ноги.

2. Мужчина ложится на нее сверху и опирается на руки.

3. Женщина может поднять одну из ног кверху.

Плюсы:

1. Простота принятия.

2. Женщина может расслабиться и тратить минимум усилий.

3. Сильная стимуляция для обоих партнеров.

Минусы:

1. Возможны болевые ощущения у женщины.

Не использовать "эротические" слова, такие как член, влагалище, клитор, оргазм, проникновение и т.п.

Например, оргазм заменяем на достичь конца и т.п.

9 лет назад
zloixxx
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
masha33zz
Оксана 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$50
1 день
Фрилансер все выполнил в срок и отлично. Какие были недочеты - все было исправлено.
Все быстро и оперативно. Рада была сотрудничеству. Надеюсь, что продолжим работать со Станиславом. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг Landing page

    Требуется переписать контент и добавить в текст мои ключи на лединг. Cайт - ***************** Ключи есть. Тематика: похудание. Жду исполнителей, только девушек!

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Качественный рерайт

    $18

    Требуется качественный рерайт, заданных в tz текстов, для начала - около 12 тысяч знаков б.пр. для веб-студии.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Текст про jQuery Selectors + несколько примеров

    $15

    http://foothold.ru/online/selectors.html нужно написать текст об этом - порядка 2000 символов + несколько вопросов/ответов(5 вопросов/идей(это база знаний, поэтому вопрос может быть сформулирован как идея) по 400 + по 1 ответу(не обязательно) ) вот сюда http://foothold.ru/knowledge.html по этому итого ...

    jQuery
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей на мобильную тематику

    Добрый день! Требуется написать серию статей на тему мобильных технологий (смартфоны, планшеты, приложения и т.д.). Варианта 2: 1) Вы сами выбираете темы для статей (предварительно согласовав их со мной), которые вам интересны и которые вы ...

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Цикл статей, автозапчасти

    Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Месяц с небольшим назад уже размещал подобный проект, отобрал одного копирайтера, каковой и работает в данный момент по проекту, причём весьма ответственно. НО. Заказчик ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт (промышленное оборудование)

    Требуется написать качественные статьи для людей (разбирающихся в данной тематике). Темы (лебедки,домкраты,тали,складская техника и т.д.). Объем статей 2000-2500 символов. Материал по теме предоставлю: в виде паспортов на изделия, ссылок на сайты. Общий объем на данный заказ 200000-220000 ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт статей и новостей на женскую тематику

    $100

    Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. И 100 новостей из звезд шоу бизнеса и т.д. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад