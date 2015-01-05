Описания для секс поз на Русском

Требуется переписать контент и добавить в текст мои ключи на лединг. Cайт - ***************** Ключи есть. Тематика: похудание. Жду исполнителей, только девушек!
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УКАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ СТОИМОСТЬ И СРОКИ, ИНАЧЕ НЕ СМОГУ УКАЗАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕМ!!!
Необходимо на русском языке составить описания для 50 секс поз.
Размер около 500 символов с пробелами.
Предоставляю 50 картинок, разделенные на категории. Название картинок (т.е. поз) на английском, т.е. необходимо назвать позы по русски. Для этого можно использовать сайты типа (и подобные):
http://www.raut.ru/posy-dlia-seksa/
Пример (очень приблизительный):
Миссионерская
Этой позой удобней заниматься на кровати... (можно еще что-нибудь, до 2ух предложений)
Как принять эту позу:
1. Женщина ложится на спину и раздвигает ноги.
2. Мужчина ложится на нее сверху и опирается на руки.
3. Женщина может поднять одну из ног кверху.
Плюсы:
1. Простота принятия.
2. Женщина может расслабиться и тратить минимум усилий.
3. Сильная стимуляция для обоих партнеров.
Минусы:
1. Возможны болевые ощущения у женщины.
Не использовать "эротические" слова, такие как член, влагалище, клитор, оргазм, проникновение и т.п.
Например, оргазм заменяем на достичь конца и т.п.
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