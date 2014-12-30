Рерайтинг Landing page

Требуется написать качественные статьи для людей (разбирающихся в данной тематике). Темы (лебедки,домкраты,тали,складская техника и т.д.). Объем статей 2000-2500 символов. Материал по теме предоставлю: в виде паспортов на изделия, ссылок на сайты. Общий объем на данный заказ 200000-220000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переписать контент и добавить в текст мои ключи на лединг.
Cайт - *****************
Ключи есть.
Тематика: похудание.
Жду исполнителей, только девушек!
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. И 100 новостей из звезд шоу бизнеса и т.д. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовые тексты нужно сделать рерайтеинг на них на тематику Бинарные опционы.Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на регулярной основе. Оплата 50р / 1000 символов без пробелов Просьба прикреплять свои работы на тематики "форекс/биржевой трейдинг/бинарные опционы" в качестве портфолио.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем грамотного специалиста для рерайта английских статей для американского блога со знаем английского и СЕО. Просьба предоставить ваши работы и цену за 1000 знаковКопирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, есть список ключевых слов по ключам нужно написать контент, также указанно количество символов. Прошу писать цену за тыс и срокиКопирайтинг35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Статья для страницы http://test.import-detal.ru/index.php/ct-menu-item-11/9-remont-kpp-zf по аналогии с http://idivision.net/content/remont-zf , объем такой же. Ключевые слова: ремонт zf ремонт зф (цф) ремонт кпп zf ремонт кпп зф(цф) наличие запасных частей Добавить в статью этот текст: "На все коробки передач, отремонтированные нами, предоставляем гарантию 6 месяцев ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо обеспечить умное продвижение CRM системы по недвижимости. То есть не просто произвести "выход в топ Яндекса", "покупку подписчиков и фолловеров" и прочие малоэффективные действия, а задействовать действительно необходимые методы, как минимум по любому из ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад