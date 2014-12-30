Рерайт статей и новостей на женскую тематику

Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. И 100 новостей из звезд шоу бизнеса и т.д.

Качество и уникальность текста превыше всего:

качество от 95%

размер статьи 2,5к

Картинки для статей должны быть хорошего качества и большого размера

Самое главное чтобы на каждый день была одна или две новых.