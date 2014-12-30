Необходимо обеспечить умное продвижение CRM системы по недвижимости. То есть не просто произвести "выход в топ Яндекса", "покупку подписчиков и фолловеров" и прочие малоэффективные действия, а задействовать действительно необходимые методы, как минимум по любому из трех аспектов:

1. Заполнение информации на сайте – анализ сайтов конкурентов, рекомендации по полезному функционалу, составление ТЗ для программистов и копирайтеров, либо написание статей и новостей.

2. Новостная рассылка – анализ аналогичных рассылок, составление текстов рассылок либо задания копирайтеру, расширение базы рассылки

3. Разработка или заказ мотивационных статей с описанием конкретных выгод как руководителю агентства, так и каждому агенту – и преимуществ перед конкурентами, разработка аналитических статей-сравнений функционала.

Готов более детально обсудить задачу с тем, кто покажет свою полезность и заинтересованность более осмысленным сообщением, нежели "обращайтесь, сделаем в лучшем виде".