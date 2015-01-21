Рерайт автомобильной тематики

Есть ТЗ примерно на 70 текстов. Нужно написать описания для каталога строительных компаний. Если подробнее: Есть строительный портал, у него большой каталог компаний, который разделен на кучу категорий. Нужно сделать описания для этих категорий. Ничего сложного. 1 текст ...