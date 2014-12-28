Рерайт текста

Очень срочное задание. Рерайт нужен сегодня.

Есть текст длиной 2000 символов, обзор мобильного приложения (азартные игры). По пунктам перечислено, что за приложение и что оно дает. Файл с текстом прикреплен.

Нужно сделать 9 рерайтов.

Главное:

- сохранить стиль;

- писать четко и по делу, без воды и рекламы;

- уникальность не менее 90%.

Цены предлагайте в своей заявке.

Для начала попрошу сделать только 1 рерайт. Если все устроит, то закажу больше (если не сможете сделать 9, то можно выполнить столько, сколько получится).

Спасибо!