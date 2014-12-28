Рерайт текста

Здравствуйте, уважаемые друзья! На новый проект требуется ответственный копирайтер с опытом работы. Тематика блоггинг. Работой на год + обеспечу. На начальном этапе готов платить от 30 р за 1000 символов. По мере развития проекта оплата будет увеличена до 50+. Проект ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень срочное задание. Рерайт нужен сегодня.
Есть текст длиной 2000 символов, обзор мобильного приложения (азартные игры). По пунктам перечислено, что за приложение и что оно дает. Файл с текстом прикреплен.
Нужно сделать 9 рерайтов.
Главное:
- сохранить стиль;
- писать четко и по делу, без воды и рекламы;
- уникальность не менее 90%.
Цены предлагайте в своей заявке.
Для начала попрошу сделать только 1 рерайт. Если все устроит, то закажу больше (если не сможете сделать 9, то можно выполнить столько, сколько получится).
Спасибо!
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