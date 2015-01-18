Перепечатка аудио

КопирайтингЗавершен9 заявок216 просмотров
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Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст.

Длительность 1,5 часа.

Строительная тематика.

Оплата на карточку в Сбербанке.

9 лет назад
pmlight
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$28
4 дня
Отличная работа. Все сделано в срок и с надлежащим качеством. Очень комфортное общение. Рекомендую!
Рада, что Михаил в очередной раз поручил мне выполнение своего проекта. Работа выстраивается четко. Оплата мгновенная. Спасибо! И мои рекомендации.
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