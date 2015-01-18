Перепечатка аудио

есть 2 страницы А4 коммерческого предложения.+ лого и контакты фирмы. фирма делает видео. надо грамотно(и по Рус.Яз и с точки зрения продающего письма), красиво и просто откорректировать и оформить текст. результат предоставить в doc и pdf Если у ...