Оформить на 2 страницы коммерческое предложение

есть 2 страницы А4 коммерческого предложения.+ лого и контакты фирмы. фирма делает видео.

надо грамотно(и по Рус.Яз и с точки зрения продающего письма), красиво и просто откорректировать и оформить текст.

результат предоставить в doc и pdf

Если у Вас нет опыта в написании компредложений - не надо писать заявку.

Укажите:

1. срок

2. стоимость в рублях

3. ссылки на 2-3 написанных Вами ком.предложений.(или пришлите на почту - см адрес на моей страничке)