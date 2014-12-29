Две уникальные статьи для сайта с ключевыми словами.

$7
КопирайтингЗавершен12 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бюджет 400р.

http://oprst16.ru/ - сделать уникальным текст с главной, вписать слова.

(очки солнцезащитные

очки

очки для зрения

оправы для очков

очки набережные челны

женские очки

очки ray ban

солнечные очки)

http://oprst16.ru/index.php/muzhskie-perchatki - написать 3 абзаца, вписать слова.

(перчатки

кожаные перчатки

перчатки челны

перчатки набережные челны

женские перчатки

перчатка мужская

зимние перчатки)

9 лет назад
dominions
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$7
2 дня
Отлично.
Все как всегда отлично, без нареканий и волнений.
  • Похожие заказы

  • Постинг на форумах и досках объявлений

    Здравствуйте. Нужен специалист, или команда, которая займётся постингом наших услуг на различных досках объявлений, тематических площадках и т.д. Нужно написать толковые тексты там, где их нет. Плюс тому, кто разбирается, что куда раскидать, как прикрутить к этому ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний категорий для сайта

    Для сайта по остеклению балконов нужно сделать описания категорий по 1000-1500 збп. Всего 14 категорий (отделка балконов, остекление балконов, работы под ключ, фото, обивка вагонкой и т.п.) Могу оплатить 40 руб./1000 збп, итого около 500 руб. Тексты нужны ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать продающий текст для одностраничника с часами

    Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика — женские часы Сегмент покупателей : молодые мужчины и парни, ищущие подарок своим девушкам. написать продающий текст, исходя из сегмента, включая — обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов Тупо описание — ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье.

    Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье. Работа постоянная на длительный период- еженедельно 3-5 материалов. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Материалы есть готовые, источник получения новых ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать ТЗ по примуре игры на andoid

    Добрый день. Интересное задание - нужно поиграть в игру на android ( обязательно наличие смартфона или планшета ) по ней написать Тех-задание на 4 стр минимум текста для программиста. Что должно быть в ТЗ ? ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзоры

    Добрый день, необходимы обзоры платежных систем, с картинками, комиссиями, преимуществами, особенностями, какие модули есть...ну и т.д. Пишите цену за 1 обзор(фикс) мин.кол.во знаков 4к. Обзоры должны быть интересные и легкочитаемые.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сервис центр по ремонту мобильных телефонов

    $2000

    Нужны: копирайтеры владеющие английским и испанским языком. Контент: описание моделей, виды поломок и их устранения. длина статей от 1500-3000 знаков без пробелов. обязательна оптимизация под поисковые движки используя мета тэги. цена 30 руб за 1000 знаков Работы ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать статьи про Будапешт по определенным темам.

    Статьи до 500 символов По одной на каждую тему: Медицина в Будапеште Экскурсии Будапешта Обучение в Будапеште Дети в Будапеште Автомобили в Будапеште Оплата на яндекс кошелек или карту. Благодарю за отклики.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад