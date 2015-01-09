Написать статьи про Будапешт по определенным темам.

Нужен seo-рерайт всего сайта с подбором ключевых слов и размещением информации на CMS: Dle. Указывайте стоимость за 1 000 символов уже с размещением и ключевыми словами(1-1,5$). По сути нужно подготовка сайта к дальнейшему продвижению. Жду ...