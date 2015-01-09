Написать статьи про Будапешт по определенным темам.

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Благодарю за отклики.

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Ольга выполнила все быстро, четко и красиво)) Спасибо!!! Рекомендую!
Только положительные впечатления от сотрудничества! Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата моментальная. Спасибо!