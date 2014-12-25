Написание текстов для сайта

Необходимо написать 3 уникальных истории от первого лица. Каждая по 600-800 слов. План историй и пример смотрите в файле. Срок 2 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для написания нескольких небольших уникальных текстов для сайта.
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